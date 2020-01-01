"Я не вирус, я человек": В Харькове китайский студент устроил пикет

На данный момент нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом в Украине.

В центре Харькова студент из Китая вышел на одиночный пикет. Он вышел с плакатом с целью поддержать больных коронавирусом. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

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Как пишут очевидцы в соцсетях, он протестовал против предрассудков о том, что все китайцы являются носителями вируса COVID-19, а также выступал в поддержку заразившихся инфекцией.

Отмечается, что на парне была надета медицинская маска. Рядом с ним стоял стенд с информацией о коронавирусе на разных языках.

Я не вирус! Я человек! Искоренение предрассудков! Мы - весь мир! Мы никогда никого не дискриминируем! Мы сделаем день светлей!, - гласила надпить на стенде.

Скриншот twitter.com/h_saltovka

Напомним, ранее почти 80 тысяч заразились коронавирусом в Китае.

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