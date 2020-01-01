На Житомирском бронетанковом заводе закупали запчасти втридорога - СБУ
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“Весной прошлого года чиновники объявили конкурсные торги на закупку деталей на общую сумму более полутора миллиона гривен. Победителем тендера стала коммерческая структура из Киевского региона“ - говорится в сообщении.
Контрразведчики спецслужбы задокументировали, что цены на запчасти были завышенными в 2,7-5 раз от закупочной стоимости - подчеркнули в СБУ
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“По условиям тендера сертификаты на продукцию должны были соответствовать критериям производства в США. Документы имеют признаки фальсификации - в информационных базах владельцем бренда фирмы, проводившей сертификацию, является РФ, а непосредственным производителем продукции одна из стран Восточной Азии“ - отметили в СБУ.
По заключению профильных экспертов, использование этих деталей могло привести к преждевременному выходу из строя бронетехники - подчеркнули в СБУ
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Правоохранители провели обыски и изъяли оригиналы тендерной документации, финансово-бухгалтерские документы, печати, спецификации, компьютерную технику, а также почти 400 тыс гривен в национальной и иностранной валюте.
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