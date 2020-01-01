На Житомирском бронетанковом заводе закупали запчасти втридорога - СБУ

По предварительным данным, стоимость закупок неоправданно увеличилась на 750 000 гривен.

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Контрразведчики СбУ разоблачили чиновников Житомирского бронетанкового завода на закупке запчастей сомнительного качества по завышенным ценам. Об этом сообщает СБУ

Читай также: В Киеве разоблачили схему присвоения земли на 800 млн гривен “Весной прошлого года чиновники объявили конкурсные торги на закупку деталей на общую сумму более полутора миллиона гривен. Победителем тендера стала коммерческая структура из Киевского региона“ - говорится в сообщении.

Во время проверки документации сотрудники СБУ установили, что условия конкурсных торгов были искусственно сформированы для победы заранее определенной бизнес-структуры. В частности, к тендеру были допущены только два участника (оба с признаками фиктивности). Единственный конкурент фирмы-победителя связан с ним через третью коммерческую структуру и имеет общий персонал.

Контрразведчики спецслужбы задокументировали, что цены на запчасти были завышенными в 2,7-5 раз от закупочной стоимости - подчеркнули в СБУ

Читай также: В Одессе почетное консульство занималось переправкой нелегалов “По условиям тендера сертификаты на продукцию должны были соответствовать критериям производства в США. Документы имеют признаки фальсификации - в информационных базах владельцем бренда фирмы, проводившей сертификацию, является РФ, а непосредственным производителем продукции одна из стран Восточной Азии“ - отметили в СБУ.

По заключению профильных экспертов, использование этих деталей могло привести к преждевременному выходу из строя бронетехники - подчеркнули в СБУ

Читай также: СБУ заблокировала массовое подпольное производство оружия Правоохранители провели обыски и изъяли оригиналы тендерной документации, финансово-бухгалтерские документы, печати, спецификации, компьютерную технику, а также почти 400 тыс гривен в национальной и иностранной валюте.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины