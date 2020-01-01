В Крыму коронавирус подозревают у 50 человек
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Смертельный коронавирус добрался до аннексированного Крыма. Так, на наличие коронавируса COVID-19 проверяют около 50 человек, которые прибыли из Китая.
Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Отмечается, что помимо оперативной проверки наличия коронавируса у 50 человек, прибывших из Китая, продолжается розыск женщины, сбежавшей из инфекционной больницы Севастополя. Она находилась на карантине из-за коронавируса, который лабораторно пока не был подтвержден.
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Всего под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Республике Крым и Севастополе находится 50 человек, прибывших из КНР, - сказано в сообщении Роспотребнадзора.
Напомним, в Ухане закрыли одну из экспресс-больниц из-за спада коронавируса. В провинции Хубэй фиксируют резкое сокращение количества случаев заболевания COVID-19. За день число заболевших уменьшилось в несколько раз.
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