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На Львовщине подросток спас собаку и получил ожоги рук

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Парень прополз 20 метров по теплотрассе для спасения животного.
Парень спасший собаку
Парень спасший собаку
Скриншот

В городе Пустомыты Львовской области 13-летний парень Максим Василишин спас собаку.  Животное застряло в заброшенной теплотрассе. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

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Сообщается, что 13- летний подросток возвращался с друзьями из школы и встретил женщину, которая попросила ребят о помощи. Как выяснилось, её собака по кличке Арчи застряла в теплотрассе.

Подросток решил помочь женщине спасти четвероного друга. Он прополз 20 метров по узкому тоннелю теплотрассы, получил ожоги рук, но все-таки спас животное.

Спасатели наградили школьника за проявленный героизм. Однако в ГСЧС предупреждают, что подобные поступки опасны для жизни, и призвали в подобных случаях сразу обращаться в экстренные службы.

Напомним, ранее во Львове зоозащитники спасли енота, которого кормили собачьим кормом. 

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Теги: Львовская область, Подросток, Собака, Спасение, ГСЧС
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