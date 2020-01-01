Катастрофа МАУ: Иран прекратил консультации из-за коронавируса

Сотрудничество с Ираном по сбитому Боингу заморожено на неопределенный срок.

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Из-за эпидемии коронавируса консультации с Ираном по авиакатастрофе МАУ отложены. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, пишет “Интерфакс-Украина“.

Появилась коммуникация с правоохранительными органами Ирана, мы должны были проводить консультации, но, к сожалению, из-за эпидемии коронавируса консультации были отложены на определенное время, - сказал он.

Напомним, парламент Ирана закрылся из-за вспышки коронавируса. Власти США и Китая предложили Тегерану помощь в борьбе с распространением опасной инфекции.

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