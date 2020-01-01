Прятал героин в фанере: СБУ задержала крупного наркоторговца

Правоохранители задержали иностранца, который организовал крупную контрабанду героина.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали организатора контрабанды героина в Германию, которую правоохранители разоблачили на Закарпатье в ноябре 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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В ведомстве рассказали, что задержали мужчину в одном из южных городов Украины. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) УКУ, подозреваемому избрали мера пресечения в виде содержания под стражей.



В ноябре 2019 года на пропускном пункте "Ужгород" в грузовом автомобиле со строительными материалами правоохранители обнаружили большую партию героина, скрытого в листах клееной фанеры.

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Правоохранители установили, что житель Волыни пытался незаконно переместить через КПП Ужгород 374 кг героина. Товар наркоторговец перевозил в листах фанеры, которые согласно документам направлялись из Киева в Германию.



Напомним, пес пограничников помог найти почти 20 кг каннабиса в запасном колесе.

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