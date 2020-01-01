Украинские пограничники задержали россиянина, который прикинулся литовцем

Мужчина прикинулся гражданином Литвы, чтобы попасть в Венгрию.

В пункте пропуска “Тиса“ во время проверки документов одного из пассажиров, который выезжал из Украины, у пограничников возникли сомнения подлинности загранпаспорта гражданина Литвы. Как выяснилось позже, мужчина оказался гражданином РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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После углубленной проверки документа пограничники выяснили, что паспорт был фейковым. Мужчину пограничники немедленно задержали. Во время беседы с сотрудниками погранслужбы он признался, что является гражданином РФ.

За попытку незаконного пересечения государственной границы его привлекли к административной ответственности. Кроме того, в полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения “Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов“

Поддельный паспорт гражданина Литвы dpsu.gov.ua

Напомним, ранее в “Борисполе“ двое депортированных из Швеции грузина устроили дебош.

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