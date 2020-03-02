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Гончарук: Больницы закрывать не будем

Комментариев: 4
Премьер-министр прокомментировал медицинскую реформу в Украине, которая стартует 1 апреля 2020 года.
Уже 29,4 млн украинцев выбрали своих семейных врачей
Уже 29,4 млн украинцев выбрали своих семейных врачей
Кабмин

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал обсуждения и слухи о медицинской реформе, которая стартует 1 апреля 2020 года. Об этом премьер рассказал во время брифинга в понедельник, 2 марта.

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“Я хотел бы внести ясность. По моему мнению, это очень правильная вещь, которая должна стартовать с 1 апреля. Реформа позволит повысить заработную плату некоторым врачам на 30%. И самое главное для украинцев - впервые появится настоящая бесплатная медицина (по отдельным услугам, которые включены в гарантированный пакет).

По словам премьера, до старта реформы остается еще месяц, во время которого будет проведена организационная работа. Также будет пересмотрен вопрос о создании сети опорных больниц.

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“Модель опорных больниц планировалась давно и без реальных подсчетов. В пятницу Национальная служба здоровья получила цифры от больниц со всей Украины. В ближайшие недели будут проведены совещания для разработки максимальной правильной сети опорных больниц, чтобы опасения о закрытии отдельных больниц не оправдались“ - отметил Гончарук.

Конечно, никто и ничего закрывать не должен. В общем, к реформе мы готовы - подчеркнул премьер

Ранее СМИ узнали о возможных изменениях в Кабмине.

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Теги: Алексей Гончарук, медицинская реформа
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Комментариев (4)
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толян04    02.03.2020, 12:43
Оценка:  -7
толян04
Гончарук: Больницы закрывать не будем

снесем просто все нах!))
Брюква_и_Клюква    02.03.2020, 12:14
Оценка:  +13
Брюква_и_Клюква
Скажи-ка, Леха, а почему тогда бюджет на медицину твои ЗЕленые друзяки урезали в три раза, с 226 млрд до 72? Случайно?
Брюква_и_Клюква    02.03.2020, 12:16
Оценка:  +13
Брюква_и_Клюква
И еще скажи своим тупым избирателям, что теперь ВСЕ медицинские услуги, кроме семейного врача, будут платными.
V1KOR1A5    02.03.2020, 12:11
Оценка:  +1
V1KOR1A5
А те которые уже закрыли,- откроются?
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