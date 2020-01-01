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"Зарплаты в конвертах": Скороход рассказала, кто выдает зарплату в СН

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По ее словам, обычный нардеп "Слуги народа" получает 5 тыс. долларов в месяц, а руководство партии по 15 тыс. долларов ежемесячно.
Исключенная из партии "Слуга народа" нардеп Анна Скороход
Исключенная из партии "Слуга народа" нардеп Анна Скороход
Скриншот

Исключенная из фракции “Слуга народа“ нардеп Анна Скороход заявила, что ее бывшие коллеги по фракции получают зарплаты в конвертах. По ее словам, зарплаты выдают заместители главы СН Давида Арахамии. Об этом она рассказала в эфире программы “Рандеву“ с Яниной Соколовой. 

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Так, Скороход утверждает, что нардепы получают “зарплату“ по результатам работы в конце месяца. Обычным нардепам платят по 5 тыс долларов, а руководителям фракции платят уже по 15 тыс долларов ежемесячно. Деньги выдают каждому лично на руки. Расчет происходит наличными деньгами.

Как мне говорили, это замы председателя фракции, - ответила она на вопрос, кто именно распределяет “вознаграждения“ в партии.

Отмечается, что конкретных фамилий Скороход не озвучила, ссылаясь на то, что давала показания НАБУ.

Скороход также припомнили Арахамии обвинения в том, что она сама платила нардепам, а также продвигала интересы неких бизнес-групп. Также Скороход считает, что главе фракции Давиду Арахамии стоит запретить выступать на ТВ и давать какие-либо комментарии.

Пожалуйста, запретите ему появляться и что-то комментировать. Потому что когда он наговорит той ерунды, что он говорит, то потом никто не знает, как ее расхлебывать, - прокомментировала она заявления лидера “Слуги народа“ о водоснабжении Крыма.

По поводу “зарплат“ смотреть с 15-й минуты:

Напомним, ранее сообщалось, что исключенная из “Слуги народа” Скороход заявила о “беспределе” при Богдане. 

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Теги: "Слуга народа", Скороход, Интервью, Зарплаты в конвертах, Арахамия
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