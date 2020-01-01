"Зарплаты в конвертах": Скороход рассказала, кто выдает зарплату в СН

По ее словам, обычный нардеп "Слуги народа" получает 5 тыс. долларов в месяц, а руководство партии по 15 тыс. долларов ежемесячно.

Исключенная из фракции “Слуга народа“ нардеп Анна Скороход заявила, что ее бывшие коллеги по фракции получают зарплаты в конвертах. По ее словам, зарплаты выдают заместители главы СН Давида Арахамии. Об этом она рассказала в эфире программы “Рандеву“ с Яниной Соколовой.

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Так, Скороход утверждает, что нардепы получают “зарплату“ по результатам работы в конце месяца. Обычным нардепам платят по 5 тыс долларов, а руководителям фракции платят уже по 15 тыс долларов ежемесячно. Деньги выдают каждому лично на руки. Расчет происходит наличными деньгами.

Как мне говорили, это замы председателя фракции, - ответила она на вопрос, кто именно распределяет “вознаграждения“ в партии.

Отмечается, что конкретных фамилий Скороход не озвучила, ссылаясь на то, что давала показания НАБУ.

Скороход также припомнили Арахамии обвинения в том, что она сама платила нардепам, а также продвигала интересы неких бизнес-групп. Также Скороход считает, что главе фракции Давиду Арахамии стоит запретить выступать на ТВ и давать какие-либо комментарии.

Пожалуйста, запретите ему появляться и что-то комментировать. Потому что когда он наговорит той ерунды, что он говорит, то потом никто не знает, как ее расхлебывать, - прокомментировала она заявления лидера “Слуги народа“ о водоснабжении Крыма.

По поводу “зарплат“ смотреть с 15-й минуты:

Напомним, ранее сообщалось, что исключенная из “Слуги народа” Скороход заявила о “беспределе” при Богдане.

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