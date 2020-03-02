Медведчук: Правительство Гончарука ведет Украину к экономическому краху

После того как был обнародован предварительный текст отчета правительства за 2019 год, стало понятно: выступление премьера А. Гончарука не внесет ясности и не позволит увидеть реальную картину того, что действительно происходит в Украине, прежде всего в экономике страны. Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

Выступление премьера свелось к общим оптимистическим декларациям об успехах правительства, содержало минимум конкретики и подтасовку показателей. Сторонники действующего правительства сосредоточились на том, что КМУ работает всего полгода и делать выводы о его эффективности еще рано. Нет, в той тяжелой ситуации, в которой находится Украина, ее экономика и социальная сфера, делать выводы уже пора. Тем более что факты говорят сами за себя.

Уже при правительстве Гончарука в IV квартале 2019 года темпы роста основного макроэкономического показателя, реального ВВП, упали до 1,5% по сравнению с 4,6% во II квартале и 4,1% в III квартале.

Падение промышленного производства по результатам прошлого года ‒ 1,8%. При этом в октябре оно составило 5%, в ноябре – 7,5%, в декабре – 7,7% (с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в годовом выражении снизилось на 8,3%). Спад в промышленности резко усилился именно в период деятельности «младореформаторов» ‒ под шум разговоров об инвестициях и модернизации.

Объем розничной торговли за 2019 год вырос на 10,5%. Но в значительной мере это было обусловлено ростом переводов трудовых мигрантов.

Именно правительство заложило основу для того, чтобы в январе 2020 года оборот розничной торговли по сравнению с декабрем 2019-го сократился на 21,9%. В конце прошлого и начале 2020 года не произошло традиционного праздничного роста розничной торговли, что куда лучше говорит о «росте» благосостояния украинских граждан, чем «намалеванные» в правительстве цифры.

Аналогичная ситуация и с транспортной отраслью. Если по итогам 2019 года грузооборот предприятий транспорта незначительно вырос – на 2,1%, то в январе произошел настоящий обвал. В январе 2020-го грузооборот предприятий транспорта составил 20,8 млрд тонно-километров, что на 20,7% меньше объема января 2019 года. Предприятиями транспорта перевезено 44,0 млн тонн грузов, что на 12,3% меньше объемов января 2019 года. А ведь статистика транспортной отрасли – один из наиболее точных индикаторов общего состояния экономики.

Несмотря на рекордный урожай зерновых, существенно замедлилcя рост сельского хозяйства – с 8,1% до 1,1%.

Но особое беспокойство вызывает ситуация в финансово-бюджетной сфере. Глава Счетной палаты В. Пацкан заявил, что выполнение доходной части бюджета составило 96,3%, а не 99,1%, как сообщил премьер, отчитываясь перед парламентом 21 февраля. Доходы общего фонда Государственного бюджета в феврале 2020 года выполнены на 93,7% от росписи.

Пацкан отметил, что невыполнение плана по доходам на 37,8 млрд грн является крупнейшим провалом с 2015 года. «И это после внесения изменений в IV квартале в государственный бюджет, в частности уменьшения доходов государственного бюджета на 20,1 млрд грн», − подчеркнул он. Напомним, в 2015 году экономика страны находилась в глубочайшем кризисе.

Резко упал спрос на ОВГЗ, возросла вероятность обрушения их пирамиды.

В целом премьер не дал реальной картины происходящего в экономике, ограничившись живописанием сомнительных успехов правительства, родившихся как плод больной фантазии.

Еще дальше пошел министр экономики Милованов, который стал известен не реальными делами, а парадоксальными высказываниями. Он назвал работу правительства суперуспешной и суперэффективной.

Министр юстиции развлекает публику чтением книг, стоя на голове, министр здравоохранения намерена провести две недели в Новых Санжарах вместе с проходящими обсервацию… В общем, все заняты делом, которое уже очевидно ведет страну к экономическому краху.