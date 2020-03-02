Елена Зеленская подвела итоги по борьбе с домашним насилием: Цифры

Супруга главы Украины подвела промежуточные итоги по работе горячей линии 1547 по борьбе с домашним насилием.

Первая леди Украины Елена Зеленская провела совещание по промежуточным итогам работы горячей линии 1547 по борьбе с домашним насилием. В совещании приняли участие министры Дмитрий Дубилет и Юлия Соколовская. Об этом говорится на сайте президента в понедельник, 2 марта.

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“Горячая линия начала работу 11 февраля. За это время на номер 1547 поступило более 1700 звонков. Средняя продолжительность разговора - 7 минут 22 секунды, и, как утверждают специалисты, она имеет тенденцию к росту. Время ожидания соединения с оператором колебается в пределах 11 секунд“ - говорится в сообщении.

Супруга президента Украины Елена Зеленская Офис Президента

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“35% обращений касались психологического насилия, 34% - физического, 28% - экономического и 1% - сексуального насилия. В 33% случаев специалисты горячей линии оказали психологическую помощь, в 66% - информационную консультацию, а в 1% было осуществлено экстренное реагирование“ - отмечено в сообщении.

На номер 1547 может обратиться каждый. Горячая линия работает в круглосуточном режиме на всей территории Украины

Напомним, дочь Стивена Спилберга задержали за домашнее насилие.

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