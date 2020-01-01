В Киеве три подозрения на коронавирус - главный санврач Ляшко
На данный момент в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом 2019-nCoV, при этом медики проверяют четырех пациентов с подозрением на заражение. Об этом сообщили замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 2 марта.
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Ляшко подчеркнул, что за последние несколько дней медики получили восемь негативных результатов на коронавирус, три из них - в воскресенье.
"Вчера завершилось тестирование трех образцов на коронавирусную инфекцию из Ивано-Франковской области, Кропивницкого и города Киев у пассажирки, которую выявили в аэропорту. Все эти образцы показали негативные результаты", - отметил он.
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Три случая подозрения на коронавирус зафиксированы в Киеве, один - в Черновецкой области.
"Начато исследование еще по четырем подозрениям. Три из них - из города Киева, одно - из Черновицкой области. В городе Киеве это подозрение зафиксировано у иностранцев, которые пребывали на территории Украины. В Черновцах - это человек, вернувшийся из Италии", - рассказал Ляшко.
Напомним, в Крыму коронавирус подозревают у 50 человек.
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