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В Киеве три подозрения на коронавирус - главный санврач Ляшко

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Медики проверяют на коронавирус трех иностранцев в Киеве и одного гражданина Украины в Черновецкой области.
Замминиcтра здравоохранения Виктор Ляшко
Замминиcтра здравоохранения Виктор Ляшко
Виктор Ляшко/Facebook

На данный момент в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом 2019-nCoV, при этом медики проверяют четырех пациентов с подозрением на заражение. Об этом сообщили замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 2 марта.

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Ляшко подчеркнул, что за последние несколько дней медики получили восемь негативных результатов на коронавирус, три из них - в воскресенье.

"Вчера завершилось тестирование трех образцов на коронавирусную инфекцию из Ивано-Франковской области, Кропивницкого и города Киев у пассажирки, которую выявили в аэропорту. Все эти образцы показали негативные результаты", - отметил он.

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Три случая подозрения на коронавирус зафиксированы в Киеве, один - в Черновецкой области.

"Начато исследование еще по четырем подозрениям. Три из них - из города Киева, одно - из Черновицкой области. В городе Киеве это подозрение зафиксировано у иностранцев, которые пребывали на территории Украины. В Черновцах - это человек, вернувшийся из Италии", - рассказал Ляшко.



Напомним, в Крыму коронавирус подозревают у 50 человек.

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