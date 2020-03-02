Под Черниговом скончалась 19-летняя роженица: известны детали

Мать погибшей рассказала, что ее дочь не болела и легко переносила беременность.

Под Черниговом во время родов погибла 19-летняя Алина Чуприна. Ее мать рассказала детали трагедии.

Читай также: Украинка приняла роды в самолете, который летел в Бангкок

Об этом передают Факты.

Мать Алины Наталья рассказала, что ее дочь не болела и легко переносила беременность. При этом врачи не планировали кесарево сечение.

Дочка хотела рожать сама и врачи не видели никаких противопоказаний. У них с Антоном, ее гражданским мужем, были запланированы партнерские роды. 16 февраля у Алины начались схватки. Изначально ей ставили дату родов 18 февраля. Алина с Антоном поехали в больницу. Там ее осмотрели и сказали, что это так называемые тренировочные схватки. Хотели отправить домой, но я сказала дочке оставаться в больнице под наблюдением врачей, - сказала мать погибшей.

Ночью следующего дня Алину повезли в операционную на экстренное кесарево сечение. Родился малыш.

Мне показали ребенка, но к Алине не пустили. Меня буквально выгнали из больницы, не дали даже переодеться: "Уходи, тебе нечего здесь делать!" Отдали ему телефон Алины и сказали приходить не раньше семи часов утра, - добавила Наталья.

Убитая горем мать рассказала, что заведующая роддомом Лидия Ивановна падала на колени перед родными погибшей, когда сообщала им о смерти молодой мамы.

Она упала передо мной на колени: "Я хотела спасти твоего ребенка! Мы не виноваты, она умерла уже в реанимации". Нас повели в реанимацию. Я услышала, как за дверью одного из кабинетов врачи обсуждали, что и как нужно нам сказать. В результате к нам вышел какой-то врач, но не смог ничего объяснить, - сказала женщина.

Читай также: Большое счастье: в Житомире родилась девочка-гигант

До сих пор неизвестно, какой именно препарат вызвал аллергическую реакцию, которая и убила девушку. Малыш, которого назвали Святославом, на данный момент находится в больнице из-за желтухи.

Напомним, под Днепром 17-летняя девушка родила в туалете и бросила там младенца. Малыша вытащили из выгребной ямы уже мертвым.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.