Операция длилась 2 часа.

Бывшему народному депутату от Радикальной партии Игорю Мосийчуку сделали операцию. Об этом сообщил сам Мосийчук в своем Телеграм в понедельник, 2 марта.

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“Друзья, операция закончилась успешно. Длилась она 2 часа. Из моей правой ноги удалено два осколка, которые оставались там среди сухожилий и нервных связок с октября 2017, когда на меня было совершено покушение“ - написал Мосийчук.

Сейчас я уже в палате отхожу от наркоза. Рядом любимая жена - подытожил он

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Напомним, вечером 25 октября 2017 года в Киеве прогремел взрыв, в результате которого был ранен нардеп Игорь Мосийчук. Погиб охранник Мосийчука, а также случайный прохожий, экс-работник полиции. Позже в Интернете появилось видео взрыва. Прокуратура рассматривает три основных версии покушения.

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