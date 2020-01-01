Гончарук рассказал, зачем встречался с Ермаком в киевском ресторане

Премьер-министр сказал, что нужно было обсудить рабочие вопросы.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что во встречи с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком не было ничего тайного. Обсуждались рабочие вопросы. Об этом он заявил на брифинге в понедельник, 2 марта.

Читай также: Гончарук прокомментировал свою возможную отставку

Так, по словам премьер-министра, он постоянно с кем-то встречается и проводит беседы. Также Гончарук отметил, что встреча в киевском ресторане носила сугубо рабочий характер. Два политика обменивались мнениями о том, что происходит и обсуждали ряд рабочих вопросов.

Я каждый день с кем-то встречаюсь и разговариваю. В этой встрече не было ничего особенного. Мы просто обменялись мнениями относительно того, что происходит, обсудили рабочие вопросы, - заявил Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось, что Гончарук и Ермак встретились в ресторане в Киеве.

Читай также: Гончарук: Больницы закрывать не будем

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.