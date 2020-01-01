В Каменском взорвалось неизвестное вещество в многоэтажке
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В городе Каменское Днепропетровской области в многоэтажке произошел взрыв неизвестного вещества, в результате чего выбило окна и возникла трещина на стене. Об этом сообщает управление ГСЧС в Днепропетровской области в понедельник, 2 марта.
В 3:04 в Службу спасения 101 поступило сообщение о хлопке в одной из квартир многоэтажки по улице Матросова Южного района города Каменское, – говорится в сообщении.
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По прибытию спасателей на место вызова установлено, что в однокомнатной квартире, расположенной на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома произошел хлопок без последующего горения. Внутри помещения находился человек. К счастью, он не пострадал.
В результате инцидента были повреждены окна на кухне и в комнате, а в бетонной перегородке между квартирами возникла трещина.
Причину происшествия выясняют правоохранительные органы.
Напомним, в Днепре взорвался снаряд, ребенку оторвало руку. Семилетнего ребенка с травмами доставили в больницу.
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