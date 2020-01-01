Перестрелка в Мукачево: МВД назначило нового главу полиции Закарпатья

Областную полицию возглавил опытный криминалист из столицы.

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Министерство внутренних дело назначило нового руководителя главного управления Национальной полиции в Закарпатской области в связи со стрельбой в Мукачево в начале февраля. Нового главу региональной полиции сегодня представили в Ужгороде, сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Полицию Закарпатья возглавил полковник, ранее руководивший криминальной полицией на Киевщине, Александр Шляховский. Представляя коллективу нового руководителя, главы Национальной полиции Украины Игорь Клименко отметил, что Шляховский – опытный оперативник, который прошел путь от рядового оперативника уголовного розыска до начальника криминальной полиции Киевской области.

Его задача вместе с руководителями всех служб полиции Закарпатья – обеспечение безопасности всех жителей области, проведение превентивной работы и противодействие преступности, - заявил Клименко.

В свою очередь новый руководитель поблагодарил за доверие и заявил о готовности к выполнению всех поставленных задач.

Напомним, 7 февраля в Мукачево произошла перестрелка, вызвавшая большой переполох в городе. Горсовет Мукачево попросил Зеленского ввести в город спецсилы Нацгвардии, что и было сделано в тот же день. Позднее всё руководство местной полиции было отстранено.

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