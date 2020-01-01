Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Перестрелка в Мукачево: МВД назначило нового главу полиции Закарпатья

Комментариев: 0
Областную полицию возглавил опытный криминалист из столицы.
Игорь Клименко (слева) и Александр Шляховский (справа)
Игорь Клименко (слева) и Александр Шляховский (справа)
npu.gov.ua

Читай также: Стрельба в Мукачево: суд арестовал двух из семи задержанных

Министерство внутренних дело назначило  нового руководителя главного управления Национальной полиции в Закарпатской области в связи со стрельбой в Мукачево в начале февраля. Нового главу региональной полиции сегодня представили в Ужгороде, сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Полицию Закарпатья возглавил полковник, ранее руководивший криминальной полицией на Киевщине, Александр Шляховский. Представляя коллективу нового руководителя, главы Национальной полиции Украины Игорь Клименко отметил, что Шляховский – опытный оперативник, который прошел путь от рядового оперативника уголовного розыска до начальника криминальной полиции Киевской области.

Его задача вместе с руководителями всех служб полиции Закарпатья – обеспечение безопасности всех жителей области, проведение превентивной работы и противодействие преступности, - заявил Клименко.

В свою очередь новый руководитель поблагодарил за доверие и заявил о готовности к выполнению всех поставленных задач.

Напомним, 7 февраля в Мукачево произошла перестрелка, вызвавшая большой переполох в городе. Горсовет Мукачево попросил Зеленского ввести в город спецсилы Нацгвардии, что и было сделано в тот же день. Позднее всё руководство местной полиции было отстранено.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: полиция, Закарпатье, Закарпатская область, МВД
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь