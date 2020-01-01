"Слуга народа" готовит "разбор полетов" Кабмину

У парламентариев накопилось много вопросов для "серьезного разговора" с руководством НАБУ, ОГП и Кабмина.

На внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта фракция Слуга народа намерена провести "серьезный разговор" с руководством Кабмина, НАБУ и Офиса генпрокурора. Об этом в ходе заседания согласительного совета в понедельник, 2 марта, заявил замглавы фракции Александр Корниенко.

Читай также: Гончарук рассказал, зачем встречался с Ермаком в киевском ресторане "По обще политической ситуации. Действительно, пришла весна, много людей ожидают посадок, которые мы обещали в прошлом году. Понятно, что прошлой весной мы просто бы не успели это сделать. Этой весной точно это надо будет делать. Очень важно будет в среду провести серьезный разговор с нашими коллегами, которые возглавляют наши правоохранительные органы. В первую очередь - с руководителем Генеральной прокуратуры Русланом Рябошапкой в плане того, как происходит реформа прокуратуры и почему, как это часто бывает у нас в Украине, большая системная реформа мешает текущей работе, мешает выдвигать подозрения", - сказал депутат.

"Также есть непростой разговор с Антикоррупционным бюро, которое нам долго рассказывало, что им мешает отсутствие политической воли. Оказалось, что президенты меняются, политическая воля меняется, а работы снова нет. Потом мешало отсутствие Антикоррупционного суда. Суд получил помещение и начал деятельность - снова работы нет. То есть нужно поднимать конкретные вопросы, как эту работу налаживать", - добавил он.

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По словам Корниенко, есть вопросы и к руководству МВД и СБУ. "К ГБР, наверное, пока что меньше всего вопросов, недавно только перезагружено", - сказал он.

Также Корниенко заявил о претензиях к правительству. "Как так случилось, что курс, избранный 73% населения и подтвержденный на парламентских выборах, по факту люди не ощущают в карманах, в платежках не ощущают, в системных реформах не ощущают", - сказал он.

По его словам, Кабмин нуждается в институциональных изменениях.

Как известно, вопрос о смене главы правительства могут рассмотреть на заседании парламента 4 марта. Сам Алексей Гончарук сегодня заявил, что заявлений на увольнение не писал.

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