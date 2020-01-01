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На Киевщине мужчина открыл стрельбу по копам

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В конечном итоге хулиган нанес телесные повреждения двум работникам полиции. Открыто два уголовных дела.
Мужчина открыл стрельбу по копам
Мужчина открыл стрельбу по копам
Facebook.com/UA.KyivPolice

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В городе Узин Киевской области мужчина открыл стрельбу по копам, которые приехали на вызов по домашнему насилию. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
 
Инцидент произошел в воскресенье вечером.
 
Внезапно злоумышленник со спины начал выкрикивать в адрес полицейских нецензурные выражения и осуществлять в их сторону выстрелы из пистолета. В результате – участковый офицер полиции получил телесные повреждения ноги, – сообщили в пресс-службе.
 

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На место ЧП прибыл наряд сектора реагирования патрульной полиции. 43-летний хулиган был задержан, при этом он успел нанести телесные повреждения еще одному копу.
 
С места инцидента изъяты устройство и гильзы травматических патронов, их направят на проведение экспертизы. В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступлений по статье о хулиганстве и причинении работнику полиции легких телесных повреждений.
 

Напомним, в Кропивницком обстреляли патрульную машину. Пьяный мужчина открыл стрельбу по патрульным, а затем попытался скрыться.

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Теги: Киевская область, стрельба, полиция
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Источник: korrespondent.net

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