На Киевщине мужчина открыл стрельбу по копам

В конечном итоге хулиган нанес телесные повреждения двум работникам полиции. Открыто два уголовных дела.

Читай также: В Житомире 10-летний школьник из окна подстрелил прохожего В городе Узин Киевской области мужчина открыл стрельбу по копам, которые приехали на вызов по домашнему насилию. Об этом В городе Узин Киевской области мужчина открыл стрельбу по копам, которые приехали на вызов по домашнему насилию. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел в воскресенье вечером.

Внезапно злоумышленник со спины начал выкрикивать в адрес полицейских нецензурные выражения и осуществлять в их сторону выстрелы из пистолета. В результате – участковый офицер полиции получил телесные повреждения ноги, – сообщили в пресс-службе.

Читай также: На Львовщине харьковчанин застрелил знакомую девушку и ранил прохожего На место ЧП прибыл наряд сектора реагирования патрульной полиции. 43-летний хулиган был задержан, при этом он успел нанести телесные повреждения еще одному копу. На место ЧП прибыл наряд сектора реагирования патрульной полиции. 43-летний хулиган был задержан, при этом он успел нанести телесные повреждения еще одному копу.

С места инцидента изъяты устройство и гильзы травматических патронов, их направят на проведение экспертизы. В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступлений по статье о хулиганстве и причинении работнику полиции легких телесных повреждений.