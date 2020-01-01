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Пограничники не пустили в ОРДЛО партию психотропов

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Мужчины пытался отвезти в Донецк большое количество фенобарбитала.
Пограничники не пустили в ОРДЛО партию психотропов
© dpsu.gov.ua
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Пограничники не пустили в ОРДЛО партию психотропов
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На КПВВ “Новотроицкое“ в Донецкой области пограничники задержали иномарку с партией психотропов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что 57-летний гражданин пытался пересечь КПВВ, чтобы попасть на неподконтрольную Украине территорию Донецкой области.

Во время контроля мужчина вел себя крайне нервно и недаром, ведь на его транспортное средство сработала служебная собака пограничников. Впоследствии, во время проверки его автомобиля, сотрудники Госпогранслужбы и ГФС в боковых карманах багажного отделения обнаружили медицинские препараты, - рассказали в пресс-службе.

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Как выяснилось, мужчина планировал провезти 400 пластин с содержанием психотропного вещества, а именно – фенобарбитал.

Согласно правительственному постановлению оборот этого вещества ограничен. Гражданин и медицинские препараты переданы Нацполиции, – отметили в пресс-службе.

Напомним, пес пограничников помог найти почти 20 кг каннабиса в запасном колесе. Пес обнаружил наркотики в запаске микроавтобуса.

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Теги: ОРДЛО, наркотики, пограничники, ГПСУ
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