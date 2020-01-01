Пограничники не пустили в ОРДЛО партию психотропов
Читай также: Под Киевом мужчина дома вырастил марихуаны почти на 1 млн гривен
На КПВВ “Новотроицкое“ в Донецкой области пограничники задержали иномарку с партией психотропов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что 57-летний гражданин пытался пересечь КПВВ, чтобы попасть на неподконтрольную Украине территорию Донецкой области.
Во время контроля мужчина вел себя крайне нервно и недаром, ведь на его транспортное средство сработала служебная собака пограничников. Впоследствии, во время проверки его автомобиля, сотрудники Госпогранслужбы и ГФС в боковых карманах багажного отделения обнаружили медицинские препараты, - рассказали в пресс-службе.
Читай также: В Ровно учительница торговала метамфетамином
Как выяснилось, мужчина планировал провезти 400 пластин с содержанием психотропного вещества, а именно – фенобарбитал.
Согласно правительственному постановлению оборот этого вещества ограничен. Гражданин и медицинские препараты переданы Нацполиции, – отметили в пресс-службе.
Напомним, пес пограничников помог найти почти 20 кг каннабиса в запасном колесе. Пес обнаружил наркотики в запаске микроавтобуса.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.