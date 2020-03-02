Руководство налоговой связано с конвертационными центрами - телеграмм-канал

Месячный оборот конвертационных центров в Украине превышает 25 млрд. гривен, причем глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов якобы знает о ситуации и закрывает на нее глаза. Об этом сообщается в телеграмм-канале “Дон Кихот“, посвященном наполнению бюджета Украины, пишет Голос.

В инсайдерском телеграмм-канале опубликован список из более 500 фирм, которые якобы проводят фиктивные хозяйственные операции на указанную сумму и генерируют “левый“ налоговый кредит по НДС на продажу в общей сумме более 4 млрд. гривен. Утверждается также, что одна из крупнейших розничных сетей по реализации нефтепродуктов в январе приобрела у конвертцентров 190 млн. грн. “левого“ налогового кредита.

Несовершенство налоговой системы - основной камень преткновения на пути развития экономики, отмечается в канале. Этот фактор влияет на дефицит бюджета, уровень деловой активности в государстве, приток инвестиций, социальную защищенность населения. Приводя пример несовершенства налоговой системы, авторы канала “Дон Кихот“ уверяют, что новое постановление Кабинета Министров Украины № 1165 о порядке прекращения регистрации налоговых накладных так же неэффективно, как и ранее действовавшее постановление № 117.

“Все это говорит, во-первых, о том, что система такая же дырявая, как и руководитель ГНС С. Верланов“ -- иронизирует “Дон Кихот“, -- “На фоне истерии в ГНС по-поводу необходимости выполнения плана поступлений в феврале, когда в очередной раз предпринимателей наклонили на авансирование бюджета, а заложенную Минфином месячную цифру возмещения НДС срезали на 2 млрд. грн., чем, опять же, наказали плательщиков налогов, С. Верланов никак не реагирует на потери от деятельности конвертационных центров. Не проводит совещания, не доводит задания в регионы, аналитический департамент молчит, как зарезанный, система СМКОР имитирует работу. Вот только как можно не замечать левый оборот, превышающий 25 млрд.грн. по месяцу? Ответ очевиден. Ведь снежный ком невозмещенного НДС и оголенные за счёт авансов последующие налоговые периоды - это, скорее всего, будет проблемой следующего правительства и руководства службы, а деньги от конвертаторов - приятный бонус перед выходом“.

“Доходная часть бюджета Украины на 80% состоит из налогов, т.е. именно налогоплательщики являются основными донорами государства и именно они имеют право знать кто и как грабит бюджет, недоплачивая налоги, кто нарушает конкурентную среду и как избегает ответственности“ -- подытоживает “Дон Кихот“.

Конвертационные центры - это фирмы, принадлежащие преступным организациям с коррупционными связями среди налоговиков, которые не занимаются реальным бизнесом, а прогоняют деньги по счетам и регистрируют налоговые накладные без фактической поставки товаров и услуг для обналичивания средств и наращивания фиктивного налогового кредита. Их клиентами являются воротилы теневой экономики, которые уклоняются от уплаты налогов и платят зарплаты в конвертах.

Сергей Верланов был назначен главой ГНС в 2019 году на фоне скандалов, связанных с его публичной поддержкой игорного бизнеса.

