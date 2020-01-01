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Под Одессой многодетный отец убил свою жену

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Мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos

В Одесской области состоялся суд над убийцей многодетной матери. Служители Фемиды приговорили мужчину к 10 годам тюрьмы за избиение до смерти его супруги. Без матери остались 4 детей. Младшему ребенку на момент смерти матери было всего два месяца.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Отмечается, что трагедия случилась летом 2019 года в одном из сел Раздельнянского района Одесской области. По материалам следствия, 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил до смерти свою жену. 

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Между тем, сам обвиняемый не признал свою вину. Он заявил, что пытался спасти женщину, когда ей стало плохо путем непрямого массажа сердца.

Суд не поверил в версию обвиняемого и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Таким образом, четверо детей оказались под опекой государства.

Напомним, под Черниговом скончалась 19-летняя роженица. Мать погибшей рассказала, что ее дочь не болела и легко переносила беременность.

 

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Теги: полиция, убийство, многодетная мать, суд
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