Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рябошапка заявил, что пока не может комментировать дело Шеремета

Комментариев: 2
Генеральный прокурор заявляет, что у него нет открытой информации о ходе расследования убийства Павла Шеремета.
Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года
Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года
EPA/UPG

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что не располагает информацией по делу Шеремета, которую можно публично озвучить. Об этом он сообщил журналистам 2 марта, пишет "Интерфакс-Украина".

Читай также: Дело Шеремета: Абсолютное большинство украинцев не верит следствию

"Из того, о чем можно публично сказать, пока ничего. Работа ведется, ведется активно, наши прокуроры постоянно работают со следователями из национальной полиции, но из того, что можно было бы публично озвучить, пока ничего нет", – отметил Рябошапка.

Читай также: "Неубедительно": В СНБО не верят в версию МВД по делу Шеремета

Ранее сотрудники прокуратуры, выступающие в роли государственного обвинения в в деле об убийстве Павла Шеремета изменили свою позицию по росту убийцы журналиста. Новые экспертизы показывают, что рост убийцы в первом случае увеличился до 172(+-5) см, а во втором - не подлежит установлению в принципе. В то же время рост основного подозреваемого Андрея Антоненко - 180 см.

Напомним, Нацполиция Украины засекретила материалы расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Рябошапка, Шеремет, расследование, Генпрокуратура
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
БийКацапів    02.03.2020, 14:18
Оценка:  -1
БийКацапів
Кто отдал приказ Рябошапке арестовать этих Украинских солдат?
БийКацапів    02.03.2020, 14:17
Оценка:  -1
БийКацапів
Тогда ,отпусти невиновных из под стражы. Ты, хуже Гитлера. Держись людей в тюрьме без с каких либо доказательств, на радость Путину и Кацапов.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь