Рябошапка заявил, что пока не может комментировать дело Шеремета

Генеральный прокурор заявляет, что у него нет открытой информации о ходе расследования убийства Павла Шеремета.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что не располагает информацией по делу Шеремета, которую можно публично озвучить. Об этом он сообщил журналистам 2 марта, пишет "Интерфакс-Украина".

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"Из того, о чем можно публично сказать, пока ничего. Работа ведется, ведется активно, наши прокуроры постоянно работают со следователями из национальной полиции, но из того, что можно было бы публично озвучить, пока ничего нет", – отметил Рябошапка.

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Ранее сотрудники прокуратуры, выступающие в роли государственного обвинения в в деле об убийстве Павла Шеремета изменили свою позицию по росту убийцы журналиста. Новые экспертизы показывают, что рост убийцы в первом случае увеличился до 172(+-5) см, а во втором - не подлежит установлению в принципе. В то же время рост основного подозреваемого Андрея Антоненко - 180 см.



Напомним, Нацполиция Украины засекретила материалы расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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