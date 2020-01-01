Во Львове от гриппа умер 30-летний мужчина

Пока в Украине нет коронавируса, людей убивает обычный грипп.

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Во Львове от осложнений гриппа умер 30-летний мужчина. Об этом сообщил заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Минздрава Украины Олег Когут, пишет РБК-Украина.

По его словам, во Львовской области с начала эпидемического сезона зафиксировано четыре летальных случая от гриппа. А последний мужчина заболел еще 17 февраля.

За помощью к врачам обратился лишь 21 февраля. 23 февраля был госпитализирован во Львовскую городскую больницу скорой медицинской помощи и в тот же день он умер. У него была тяжелая пневмония. Были у мужчины сопутствующие заболевания, пока неизвестно. Лабораторные исследования показали, что у пациента был грипп типа А, - добавил Когут.

Напомним, в Запорожской области от гриппа умер шестой человек. От последствий гриппа умер 51-летний житель.

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