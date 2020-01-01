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Минздрав: Обсервация в Новых Санжарах закончится 5 марта

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Людей отпустят по домам, если не возникнет подозрение на коронавирус.
Санаторий в Новых Санжарах
Санаторий в Новых Санжарах
facebook.com/mvs.gov.ua

Минздрав планирует завершить обсервацию в Новых Санжарах граждан, эвакуированных из китайского города Ухань. Людей отпустят по домам, если не возникнет подозрений на заболевание. Об этом сообщил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, 2 марта. 

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Так, по словам Ляшко, на сегодняшний день в санатории Новые Санжары не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Все абсолютно здоровы и ожидают завершения 14-дневной обсервации.

Относительно обсервации Новых Санжарах: сегодня после утреннего обхода мы имеем стабильную ситуацию, как всегда. Все здоровы и ожидают завершения обсервации, которое мы планируем провести в четверг, - заявил Ляшко.

По поводу обсервации смотреть с 19-й минуты:

Напомним, ранее Скалецкая заявила, что обсервация эвакуированных из Китая закончится 5 марта

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Теги: Ляшко, Обсервация, Новые Санжары, Коронавирус, Эвакуированные, Ухань
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