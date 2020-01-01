Минздрав: Обсервация в Новых Санжарах закончится 5 марта

Людей отпустят по домам, если не возникнет подозрение на коронавирус.

Минздрав планирует завершить обсервацию в Новых Санжарах граждан, эвакуированных из китайского города Ухань. Людей отпустят по домам, если не возникнет подозрений на заболевание. Об этом сообщил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, 2 марта.

Читай также: “Спасет любовь“: Эвакуированным в Санжарах передали презервативы

Так, по словам Ляшко, на сегодняшний день в санатории Новые Санжары не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Все абсолютно здоровы и ожидают завершения 14-дневной обсервации.

Относительно обсервации Новых Санжарах: сегодня после утреннего обхода мы имеем стабильную ситуацию, как всегда. Все здоровы и ожидают завершения обсервации, которое мы планируем провести в четверг, - заявил Ляшко.

По поводу обсервации смотреть с 19-й минуты:

Напомним, ранее Скалецкая заявила, что обсервация эвакуированных из Китая закончится 5 марта.

Читай также: Аваков рассказал, почему эвакуированных из Китая разместили в Новых Санжарах

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.