ВСУ перешли на новую систему питания

Первыми на новую систему перешли боевые части.

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С начала марта текущего года все боевые части Вооруженных Сил Украины перешли на новую систему питания по каталогу продуктов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В обновленном меню теперь более 400 наименований продуктов, из которых можно составить ежедневный рацион военных. Главное условие – не выйти по сумме за пределы стоимости суточного комплекта, который во время аукционов определен в пределах от 67 до 74 грн за один суточный комплект,

Сейчас у военнослужащих появилась возможность выбрать себе обеды, завтраки и ужины на свой вкус и по сезону. Открывая каталог продуктов питания, предоставленный снабженческими компаниями-победителями процедуры публичных закупок, командир воинской части может выбирать продукты как в виртуальном супермаркете, - объяснили в ведомстве.

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“Реформирование устаревшей системы питания создало широкие возможности в обеспечении ежедневного меню военнослужащих продуктами, обычными в гражданской жизни, но ранее недоступными людям в военной форме. Теперь по результатам регулярного мониторинга прослеживается позитивное восприятие военнослужащих введенной системы питания. В то же время, начат эксперимент с малыми гарнизонами, которые непосредственно не задействованы в операции ООС, для приведения качества питания до уровня боевых подразделений. Стоит отметить, что обеспечение армии качественным питанием является важным моральным фактором и дополнительным мотивирующим фактором, влияющим на обороноспособность Украины в целом“, - резюмировали в Минобороны.

Напомним, Минобороны закупит 21 мобильную баню-прачечную. В Минобороны отмечают большую пользу от использования подобных комплексов.

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