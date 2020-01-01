Жена экс-нардепа БПП Мамчура купила квартиру в Черногории

Появилась сумма, которую семья Мамчура заплатила за недвижимость.

Жена бывшего народного депутата Юлия Мамчура, который прошел в Раду в составе фракции "Блок Петра Порошенко") Лариса приобрела квартиру в Черногории стоимостью 550 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

По данным декларации Мамчура, 17 сентября 2019 года, жена Мамчура приобрела квартиру в Черногории площадью 28 кв.м. Помимо этого, на жену Мамчура зарегистрированы 2 земельных участка и жилой дом.

Сам экс-нардеп владеет только квартирой в Киеве площадью 43,2 кв.м.

Напомним, появились фото элитной недвижимости украинских политиков и олигархов. Вилла Порошенко в Испании, дворец Медведчука в Крыму, квартира нардепа Новинского в России, квартира в Данилюка в Лондоне.

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