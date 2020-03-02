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Минздрав раскритиковал ношение масок украинцами

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Представитель Министерства здравоохранения раскритиковал использование медицинских масок украинцами.
Украинцы неправильно используют маски
Украинцы неправильно используют маски
facebook.com/aifhealth/

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Заместитель главы Минздрава и главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко раскритиковал использование украинцами медицинских масок, пишет УНН.
 
По его словам, скупать маски не является правильным. Они должны быть дома, если у человека появятся симптомы, он сможет ее надеть и не распространять инфекцию, однако она не защитит от заражения. 
 
Когда люди скупают маски для защиты, это неправильно, маски должны использоваться и присутствовать дома, если у человека появятся симптомы, он мог бы надеть и уменьшить распространение возбудителя на других людей, - сказал Ляшко.
 

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Что касается использования ее для защиты, это больше психологический эффект, по словам чиновника. 
 
Когда человек надел маску, это не повредит, но и пользы не будет. Мы призываем не паниковать, ситуация стабильная, контролируемая, запасов продовольствия хватает, система здравоохранения готова для первых случаев коронавируса, - заявил представитель Минздрава.
 

Напомним, во Львове от гриппа умер 30-летний мужчина. Пока в Украине нет коронавируса, людей убивает обычный грипп.

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Теги: медицина, Минздрав, маски, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
SANDMAN    02.03.2020, 16:34
Оценка:  +1
SANDMAN
У этой дуры вообще есть образование , хоть какое то ???
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