Минздрав раскритиковал ношение масок украинцами

Представитель Министерства здравоохранения раскритиковал использование медицинских масок украинцами.

Читай также: В Китае пересадили легкие больному коронавирусом Заместитель главы Минздрава и главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко раскритиковал использование украинцами медицинских масок, пишет Заместитель главы Минздрава и главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко раскритиковал использование украинцами медицинских масок, пишет УНН

По его словам, скупать маски не является правильным. Они должны быть дома, если у человека появятся симптомы, он сможет ее надеть и не распространять инфекцию, однако она не защитит от заражения.

Когда люди скупают маски для защиты, это неправильно, маски должны использоваться и присутствовать дома, если у человека появятся симптомы, он мог бы надеть и уменьшить распространение возбудителя на других людей, - сказал Ляшко.

Читай также: В ЕС повысили уровень риска заболевания коронавирусом Что касается использования ее для защиты, это больше психологический эффект, по словам чиновника. Что касается использования ее для защиты, это больше психологический эффект, по словам чиновника.

Когда человек надел маску, это не повредит, но и пользы не будет. Мы призываем не паниковать, ситуация стабильная, контролируемая, запасов продовольствия хватает, система здравоохранения готова для первых случаев коронавируса, - заявил представитель Минздрава.