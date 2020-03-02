Минздрав раскритиковал ношение масок украинцами
Представитель Министерства здравоохранения раскритиковал использование медицинских масок украинцами.
Читай также: В Китае пересадили легкие больному коронавирусомЗаместитель главы Минздрава и главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко раскритиковал использование украинцами медицинских масок, пишет УНН.
По его словам, скупать маски не является правильным. Они должны быть дома, если у человека появятся симптомы, он сможет ее надеть и не распространять инфекцию, однако она не защитит от заражения.
Когда люди скупают маски для защиты, это неправильно, маски должны использоваться и присутствовать дома, если у человека появятся симптомы, он мог бы надеть и уменьшить распространение возбудителя на других людей, - сказал Ляшко.
Читай также: В ЕС повысили уровень риска заболевания коронавирусомЧто касается использования ее для защиты, это больше психологический эффект, по словам чиновника.
Когда человек надел маску, это не повредит, но и пользы не будет. Мы призываем не паниковать, ситуация стабильная, контролируемая, запасов продовольствия хватает, система здравоохранения готова для первых случаев коронавируса, - заявил представитель Минздрава.
Эта же новость на Корреспондент