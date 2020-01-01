Представители телеканала опубликовали официальную позицию касательно инцидента с Анжелой Консузян.

В 1+1 пояснили инцидент с Абхазией в прямом эфире Коллаж

Телеканал 1+1 опубликовал официальную позицию по трансляции в эфире 7 эпизода слепых прослушиваний “Голоса страны-10“. Речь идет об инциденте с Анжелой Консузян (в титрах был указан регион Абхазия).

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“Во время записи интервью участница на вопрос о стране происхождения отметила именно этот регион. Телеканал ни в коем случае не оправдывает тот факт, что некорректная информация попала в эфир и абсолютно признает свою ошибку, допущенную по невнимательности“ - говорится в сообщении.

Телеканал официально заявляет, что не было никаких политических или общественных подтекстов в данной конкретной ситуации. Мы руководствуемся исключительно нормами международного права, и для нас Абхазия является неотъемлемой частью Грузии

“Команда Голоса страны приносит свои извинения. К сотрудникам, которые допустили эту информацию в эфир, будут применены строгие меры дисциплинарного взыскания“ - подытожено в сообщении.

Как прошел шестой выпуск юбилейного десятого сезона шоу “Голос країни“ можно посмотреть здесь.

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