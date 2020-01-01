Пристайко: Разговора о моей отставке с Зеленским не было

Глава МИД отметил, что готов уйти по первому требованию президента Украины.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не поднимал вопрос его возможной отставки с должности. Он также уточнил, что готов любой момент покинуть свой пост, если об этом его попросит президент Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

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Так, по словам Пристайко, 9 месяцев назад у них с президентом было заключено соглашение, что время от времени Зеленский и Пристайко будут встречаться и обсуждать возможность дальнейшего сотрудничества. Он отметил, что пока такого разговора не было.

Разговора, который бы сказал “слушай, давай мы будем завершать“, - пока не было, - заявил Пристайко.

Также, по словам министра, у него осталось ещё много нереализованных планов. Однако он готов к отставке, если в его “услугах больше нет надобности“.

Действительно есть достаточно информации, и это активно обсуждается, и не только моя фамилия, но и всех других министров, включая премьер-министра. Я думаю, что мы достаточно раз сказали, что мы готовы к отставке. Вопрос в том, что мы пообещали служить народу Украины, мы были приглашены президентом Зеленский, и если в наших услугах больше нет надобности, мы готовы продолжать заниматься чем-то другим: никакой трагедии здесь нет, - заявил Пристайко.

Напомним, ранее Пристайко заявил, что Украина не хочет откладывать “нормандские переговоры“ на потом.

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