Рабинович: С этой властью у нас не будет ни земли, ни экономики - останется один фашизм

Украинцев всеми способами пытаются отвлечь от катастрофы, которая угрожает стране. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель фракции «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» Вадим Рабинович после заседания Согласительного совета лидеров депутатских фракций и групп Верховной Рады, сообщает пресс-служба.

«Мы на этой неделе не получим заявление Гончарука и никакой отставки премьер-министра не будет. Даже заслушав в среду силовиков, по закону мы не можем отправить в отставку Кабинет министров – это «разводки»! Нас просто пытаются отвлечь от катастрофы, которая на нас надвигается. Катастрофа не только в экономике, но и в умах!» – объяснил народный депутат.

Вадим Рабинович напомнил о том, что 27 февраля 2020 года Киевсовет проголосовал за постановление, согласно которому в этом году в Киеве будут со всеми почестями проходить мероприятия в честь основателей СС «Галичина» вместо празднования 9 Мая.

«У меня и по линии отца, и по линии матери на той войне погибли родственники – они защищали Советский Союз и Украину. Украинцы занимают второе место по количеству Героев Советского Союза, и сегодня мне министр иностранных дел Пристайко рассказывает, что именно мы будем праздновать, говоря за всю Украину?» – возмутился парламентарий.

«Вы меня извините, но я считаю, что все это делают моральные уроды, которые не имеют никакого права говорить от имени Украины! Это люди, которые пытаются нас сделать проигравшими в войне, в которой мы на самом деле победили! Украина – величайшая страна, которая внесла огромный вклад в эту Победу, а нам говорят: «Давайте сядем с теми, кто проиграл, и будем вместе плакать…». Да это они и будут плакать!» – резюмировал Вадим Рабинович.