Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рабинович: С этой властью у нас не будет ни земли, ни экономики - останется один фашизм

Комментариев: 6
Рабинович: С этой властью у нас не будет ни земли, ни экономики - останется один фашизм

Украинцев всеми способами пытаются отвлечь от катастрофы, которая угрожает стране. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель фракции «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» Вадим Рабинович после заседания Согласительного совета лидеров депутатских фракций и групп Верховной Рады, сообщает пресс-служба.

«Мы на этой неделе не получим заявление Гончарука и никакой отставки премьер-министра не будет. Даже заслушав в среду силовиков, по закону мы не можем отправить в отставку Кабинет министров – это «разводки»! Нас просто пытаются отвлечь от катастрофы, которая на нас надвигается. Катастрофа не только в экономике, но и в умах!» – объяснил народный депутат.

Вадим Рабинович напомнил о том, что 27 февраля 2020 года Киевсовет проголосовал за постановление, согласно которому в этом году в Киеве будут со всеми почестями проходить мероприятия в честь основателей СС «Галичина» вместо празднования 9 Мая.

«У меня и по линии отца, и по линии матери на той войне погибли родственники – они защищали Советский Союз и Украину. Украинцы занимают второе место по количеству Героев Советского Союза, и сегодня мне министр иностранных дел Пристайко рассказывает, что именно мы будем праздновать, говоря за всю Украину?» – возмутился парламентарий.

«Вы меня извините, но я считаю, что все это делают моральные уроды, которые не имеют никакого права говорить от имени Украины! Это люди, которые пытаются нас сделать проигравшими в войне, в которой мы на самом деле победили! Украина – величайшая страна, которая внесла огромный вклад в эту Победу, а нам говорят: «Давайте сядем с теми, кто проиграл, и будем вместе плакать…». Да это они и будут плакать!» – резюмировал Вадим Рабинович.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Мистериокс    02.03.2020, 16:38
Оценка:  0
Мистериокс
Абсолютно правильно сказал.
mihail    02.03.2020, 16:07
Оценка:  +2
mihail
Пока всякая мразь будет открывать безнаказанно свой рот, у нас в стране действительно ничего хорошего не будет...
Woodbrother    02.03.2020, 16:03
Оценка:  +5
Woodbrother
Когда уже этого морального урода и скота депортируют из страны ? Сколько еще этот говномет будет тут свою брехню разносить.
Woodbrother    02.03.2020, 16:03
Оценка:  +5
Woodbrother
Когда уже этого морального урода и скота депортируют из страны ? Сколько еще этот говномет будет тут свою брехню разносить.
SINOBI-LIFE    02.03.2020, 15:58
Оценка:  +5
SINOBI-LIFE
Да когда уже эту падаль закроют???
WTF2wtf    02.03.2020, 15:48
Оценка:  +9
WTF2wtf
Говномет из говнометов ...
xapi3mat    02.03.2020, 15:46
Оценка:  +10
xapi3mat
Это он пра сибя и свою шарагу?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь