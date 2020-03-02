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В Днепре умерших людей будет хоронить предприятие по ремонту дорог

Комментариев: 1
Такая ситуация сложилась в связи с ликвидацией КП "Ритуальная служба".
В Днепре умерших людей будет хоронить предприятие по ремонту дорог
В Днепре умерших людей будет хоронить предприятие по ремонту дорог
pixabay.com

В Днепре функции по погребению умерших людей временно будет исполнять коммунальное предприятие, которое занимается ремонтом и эксплуатацией автодороги. Данная инициатива связана с ликвидацией профильного КП горсовета - “Ритуальной службы“. Об этом говорится в решении исполнительного комитета Днепровского городского совета от 28 февраля. 

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“Определить временным исполнителем функций погребения умерших граждан и содержания кладбищ на территории города Днепра коммунальное предприятие “Управление по ремонту и эксплуатации автодорог“ Днепровского городского совета“, - говорится в документе.

Также предприятию передали объекты недвижимости, которые ранее принадлежали “Ритуальной службе“. Речь идет о городских кладбищах.

Документ о передаче погребальных функций
Документ о передаче погребальных функций "Управлению по ремонту и эксплуатации автодорог"
dniprorada.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что нового главу Укравтодора выберут на конкурсе. 

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Теги: Днепр, Похороны, Автодор, Погребение, Кладбища
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Комментариев (1)
МаксимУм    02.03.2020, 16:09
Оценка:  +5
МаксимУм
Будут закатывать в асфальт?
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