Такая ситуация сложилась в связи с ликвидацией КП "Ритуальная служба".

В Днепре умерших людей будет хоронить предприятие по ремонту дорог pixabay.com

В Днепре функции по погребению умерших людей временно будет исполнять коммунальное предприятие, которое занимается ремонтом и эксплуатацией автодороги. Данная инициатива связана с ликвидацией профильного КП горсовета - “Ритуальной службы“. Об этом говорится в решении исполнительного комитета Днепровского городского совета от 28 февраля.

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“Определить временным исполнителем функций погребения умерших граждан и содержания кладбищ на территории города Днепра коммунальное предприятие “Управление по ремонту и эксплуатации автодорог“ Днепровского городского совета“, - говорится в документе.

Также предприятию передали объекты недвижимости, которые ранее принадлежали “Ритуальной службе“. Речь идет о городских кладбищах.

Документ о передаче погребальных функций "Управлению по ремонту и эксплуатации автодорог" dniprorada.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что нового главу Укравтодора выберут на конкурсе.

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