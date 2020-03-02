"Носки теплые всегда с собой ношу": Кива прокомментировал подозрение ГБР

Нардеп Кива убежден, что правоохранители его намеренно дискредитируют.

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива заявляет, что его вызов в Государственное бюро расследований - это попытка его дискредитировать. Об этом он рассказал в комментарии изданию "Страна".

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Кива должен явиться 2 марта в ГБР, чтобы получить сообщение о подозрении в нанесении телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве.



"Собрался ли я в тюрьму? Не у того спрашиваете? Это Рябошляпе нужно готовится. От тюрьмы и чумы зарекаться нельзя, поэтому носки теплые всегда с собой ношу. Теперь по сути обвинения. Рябошапке нужно было быть предельно точным, чтобы его не обвинили в давлении на оппозицию. Он внес в реестр досудебных расследований статью 122 ч.1, а это нанесение телесных повреждений средней тяжести, что подразумевает перелом и частичную потерю трудоспособности. А сегодня на сайте заявлено, что подозрение будут вручать по 125 ст., а это - легкие телесные повреждения - все, что сумели "натянуть" прокуроры, долго работая с докторами, чтобы кто-то написал заключение о частичном сотрясении мозга", - сказал Кива.

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Нардеп также сообщил, что написал заявление о превышении полномочий Генеральным прокурором Рябошапкой.



"Переквалифицирование статьи возможно в том случае, когда закрывают предыдущую, а новую открывают. Рябошляпа пытается выполнить поставленную ему задачу под занавес своей карьеры. Мне выписали повестку сегодня на 14:30, но в субботу мне перезвонил следователь и сказал, что по всей видимости в понедельник мне приходить не нужно, а нужно приходить в пятницу. Вот в чем сбой. Мы подали ходатайство, чтобы это произошло в пятницу. Нападение на народного депутата не расследуется, меня даже не вызывали в качестве свидетеля. Я уже подал заявление на Рябошляпу по факту его саботажа и преступлении на рабочем месте, - заявил Кива.



Напомним, Киву вызывают в ГБР для вручения подозрения.

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