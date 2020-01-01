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Под Одессой копы гонялись за голым мужчиной с ножом

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Голый мужчина вел себя неадекватно из-за передозировки наркотиками. Его откачали в реанимации.
Копы гонялись за голым мужчиной
Копы гонялись за голым мужчиной
facebook МВД

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В Одесской области в Черноморске правоохранители ловили голого мужчину, вооруженного ножом, рассказали очевидцы инцидента местному изданию 04868.
 
По их словам, скорее всего задержанный находился под воздействием наркотиков.
 
Мужчина бегал от дома №19, на ул. Александрийской до супермаркета Таврия В. Только после продолжительного забега полиция смогла остановить нарушителя.
 
Его поместили в реанимационное отделение Черноморской больницы. После задержания у него проявились характерные признаки передозировки.
 
 

Напомним, это не первый подобный инцидент в регионе. Две недели назад по Одессе бегал голый мужчина и вел себя неадекватно.

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Теги: наркотики, полиция, Одесская область, передозировка
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Источник: korrespondent.net

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