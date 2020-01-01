Под Одессой копы гонялись за голым мужчиной с ножом
Голый мужчина вел себя неадекватно из-за передозировки наркотиками. Его откачали в реанимации.
Читай также: В Киеве из канализации вытащили голого мужчинуВ Одесской области в Черноморске правоохранители ловили голого мужчину, вооруженного ножом, рассказали очевидцы инцидента местному изданию 04868.
По их словам, скорее всего задержанный находился под воздействием наркотиков.
Мужчина бегал от дома №19, на ул. Александрийской до супермаркета Таврия В. Только после продолжительного забега полиция смогла остановить нарушителя.
Его поместили в реанимационное отделение Черноморской больницы. После задержания у него проявились характерные признаки передозировки.
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