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На Полтавщине обнаружен памятник Ленину

Комментариев: 9
Памятник находится в полуразрушенном состоянии.
Памятник Ленину в Полтавской области
Памятник Ленину в Полтавской области
lb.ua

На Полтавщине в селе Веселый Подол до сих пор стоит памятник Ленину. Монумент находится в полуразрушенном состоянии. Об этом сообщает LB.ua

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Как сообщается, эта скульптура была памятником монументального искусства. Сейчас его постамент постепенно приходит в упадок. В самом Ленине зияют две дыры.

Местные жители на вопрос о декоммунизации памятника разошлись во мнениях. Часть жителей соглашалась, что памятник необходимо снести, а другие выступают за его продажу.

Руководитель проекта “Декомунизация. Украина“ Вадим Поздняков в комментарии журналистам рассказал, что ему еще в январе обещали демонтировать памятник.

Но я понимаю, что без давления на местную власть, этого может никогда не произойти, - прокомментировал он.

Памятник Ленину в Полтавской области
Памятник Ленину в Полтавской области
lb.ua

Напомним, ранее сообщалось, что памятник Ленину продали с аукциона на Черниговщине. 

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Теги: Ленин, Памятник, Полтавская область
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Комментариев (9)
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nurmagomed    02.03.2020, 18:00
Оценка:  0
nurmagomed
поменяйте на бындэру в образе транспыдара хяроям на радость
Woodbrother    02.03.2020, 18:02
Оценка:  0
Woodbrother
Странные у вас эротические фантазии на россии.
Letohradek    02.03.2020, 17:53
Оценка:  +3
Letohradek
Видели бы вы, сколько подобных истуканов на территории Луганды ... Жуть! Кстати, там теперь и в пионэры принимают ))
Woodbrother    02.03.2020, 17:32
Оценка:  +5
Woodbrother
Завалялся идол азиатский. Пора ему на свалку истории.
толян04    02.03.2020, 17:39
Оценка:  -5
толян04
тебя пора уже утилизировать про@лядь черновицкая)))
Woodbrother    02.03.2020, 17:53
Оценка:  +3
Woodbrother
Вас переполняет рассейская культурка. Пора вам на дырку в полу.
Letohradek    02.03.2020, 17:53
Оценка:  +3
Letohradek
Еблан ватоголовый, так вроде бы я из Черновцов
толян04    02.03.2020, 17:31
Оценка:  -6
толян04
вот он корень всех бед!!!!!)))))))))))))
ftb1    02.03.2020, 16:58
Оценка:  -8
ftb1
Нужно объявить конкурс среди особо упоротых свидомых на право его снести.
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