На Полтавщине обнаружен памятник Ленину

Памятник находится в полуразрушенном состоянии.

На Полтавщине в селе Веселый Подол до сих пор стоит памятник Ленину. Монумент находится в полуразрушенном состоянии. Об этом сообщает LB.ua.

Читай также: В России задержали “Черного Ленина“ из “ДНР“ - СМИ

Как сообщается, эта скульптура была памятником монументального искусства. Сейчас его постамент постепенно приходит в упадок. В самом Ленине зияют две дыры.

Местные жители на вопрос о декоммунизации памятника разошлись во мнениях. Часть жителей соглашалась, что памятник необходимо снести, а другие выступают за его продажу.

Руководитель проекта “Декомунизация. Украина“ Вадим Поздняков в комментарии журналистам рассказал, что ему еще в январе обещали демонтировать памятник.

Но я понимаю, что без давления на местную власть, этого может никогда не произойти, - прокомментировал он.

Памятник Ленину в Полтавской области lb.ua

Напомним, ранее сообщалось, что памятник Ленину продали с аукциона на Черниговщине.

Читай также: Одесские чиновники переименовали бюст Маркса, чтобы не демонтировать

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.