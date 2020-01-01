Погода в Украине на 03 марта: Солнечно, на Западе возможны дожди.
Погода во вторник, 3 марта, в Украине будет солнечной. На западе страны возможны дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +12 до + 15 градусов тепла, ночью от +2 до +4;
На севере Украины температура днем +12… +14, ночью +3… +5;
В центральных областях температура днем от +12 до +15, ночью от +3 до +5;
На востоке страны днем от +12 до + 14, ночью от +2 до +5;
На юге Украины днем от +13 до +17 градусов, ночью от +3 до +6;
В Крыму днем +15… +17, ночью +4… +6;
В Киеве днем +12… +14, ночь +3… +5.
По словам синоптика Натальи Диденко, 3 марта, в Украине ожидается существенное потепление. В большинстве областей максимальная температура воздуха достигнет + 10… + 15 градусов.
Дожди пройдут в западных областях и то лишь небольшие и вдоль западной границы, до Тернопольской и Хмельницкой вряд не дотянет. В Украине все же будет преобладать сухая воздушная масса, - пишет Диденко.
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