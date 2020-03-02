Аваков может получить повышение, - нардеп Монастырский

Глава МВД, как минимум, сохранит свою должность.

В результате кадровых изменений в Кабинете министров глава МВД Арсен Аваков, как минимум, сохранит свою должность.

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Об этом рассказал народный депутат от Слуги народа, глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает Интерфакс-Украина.

Более того, Монастырский уверен, что Авакова ждет повышение.

Вопрос сохранения должности или даже возможность ее повышения для министра Авакова практически решен, - заявил нардеп.

При этом он отметил, что вопрос о других кадровых назначениях остается открытым.

Идет большая дискуссия относительно руководителей правоохранительных органов ... новая волна сбора подписей за отставку Руслана Рябошапки, в том числе обсуждается целесообразность пребывания директора НАБУ в должности, - сказал он.

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Напомним, “слуги” собрались поменять 4 министров. СМИ пишут о намерениях нардепов изменить 4 министров.

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