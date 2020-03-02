Убийство Старицкого: Следственный эксперимент сорван из-за болезни Кожары

По словам адвокатов, экс-главу МИД Леонида Кожару госпитализировали с гипертоническим кризом.

2 марта в доме экс-министр иностранных дел Леонида Кожары должен был пройти следственный эксперимент по факту убийства предпринимателя Сергея Старицкого, однако он был сорван из-за госпитализации Кожары с гипертоническим кризом. Об этом сообщили в юридической компании "Миллер", которая представляет интересы семьи погибшего.

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"02.03.2020 в 13 ч. 00 мин. было запланировано проведение следственного эксперимента в доме, где было найдено тело Старицкого. О необходимости проведения указанного следственного действия хозяину помещения сообщили заблаговременно в соответствии с требованиями действующего законодательства. Но он не состоялся в связи с отсутствием супругов Кожар в доме", - сообщили в компании.



По словам правоохранителей, адвокатов Кожары в телефонном режиме предупредили о следственном эксперименте. В свою очередь адвокат сообщил, что вместе с доверенным лицом приедет через час и даст возможность провести следственные действия в доме экс-главы МИД.

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Через два часа к дому Кожары прибыли двое мужчин, которые представились его адвокатами. Они сообщили, что их подзащитный утром был госпитализирован в больницу в Феофании из-за гипертонического криза. Адвокаты заявили, что сам Кожара не дал разрешения проводить следственный эксперимент без его участия.

Напомним, в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары был застрелен предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции – самоубийство.

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