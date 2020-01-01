В РФ возбудили дело против украинских правоохранителей

Украинские следователи расследуют незаконное преследование татар в Крыму, за что в РФ их считают преступниками.

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Следственный комитет РФ открыл уголовное дело в отношении сотрудников украинской полиции и прокуратуры за открытие уголовного производства в отношении российских следователей, которые преследовали заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза. Об этом 2 марта проинформировала пресс-служба Следкома.

Невзирая на установленные факты преступлений Чийгоза, в феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым, которые находятся в городе Херсоне, инициировали незаконное уголовное преследование троих заведомо невиновных российских граждан, осуществлявших предварительное следствие в отношении указанного лица, – рассказали в пресс-службе.

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В ведомстве утверждают, что действия украинских правоохранителей “противоречат закону“ и носят провокационный характер.

Следком открыл дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по ч. 2 ст. 299 (незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности) Уголовного кодекса России.

Для справки. 26 февраля 2020 года прокурор Автономной республики Крым Игорь Поночовный сообщил, что его ведомство заочно объявило о подозрении 25 лицам, которые преследовали Ахтема Чийгоза за якобы организацию массовых беспорядков во время митинга 26 февраля 2014 года под зданием Верховной Рады АР Крым.

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Чийгоз был задержан россиянами в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины, который прошел перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года. Его обвинили в организации массовых беспорядков.

11 сентября 2017-го подконтрольный России Верховный суд аннексированного Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима. 25 октября того же года Чийгоза вместе с другим замглавы Меджлиса Ильми Умеровым освободили.

Напомним, в Меджлисе заявили, что после деоккупации Крыму понадобится прямое управление из Киева. После освобождения полуострова для наведения на нем порядка придется на время отказаться от местного самоуправления.

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