Тернополянин наврал о коронавирусе, чтобы "скорая" приехала наверняка

Ложным сообщением мужчина решил наказать медиков за отказ выехать к нему по поводу высокого давления.

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Житель Тернополя обиделся на врачей, которые отказались прислать к нему “скорую“, и, чтобы отомстить, сообщил, что его знакомый болен коронавирусом. В этот раз скорая приехала, но уже вместе с полицией, сообщает пресс-служба тернопольского управления НПУ.

Как рассказали правоохранители, на линию 102 поступило сообщение от жителя Тернополя о том, что его знакомый контактировал с гражданами из Китая и теперь с температурой находится дома, подвергая опасности соседей. Следственно-оперативная группа Тернопольского отдела полиции выехала по указанному адресу, однако двери квартиры, номер которой назвал вызывающий абонент, никто не открыл.

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На следующий день полицейским удалось разыскать владельца квартиры, однако тот категорически отрицал, что вызвал полицию. Взглянув на номер, с которого был осуществлен вызов, мужчина узнал контактные данные своего кума, который живет с ним в одном доме, но в другой квартире.

41-летний шутник признался, что действительно звонил на 102 и сообщал о якобы больном соседе. Решился он на это после того, как работники скорой помощи отказались приезжать на его вызов.

Мне было плохо, поднялось давление, и я позвонил на 103. Там мне ответили, что скорая помощь не приедет, потому что с таким диагнозом надо обращаться к участковому врачу. Разъяренный я набрал полицию и сообщил о якобы больном знакомом и о том, что у него, коронавирус. Через несколько минут еще раз позвонил на скорую и тоже рассказал эту историю. Тогда все быстро приехали, - рассказал горе-шутник.

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За свой поступок мужчина понесет административную ответственность. На него составлен протокол по статье 183 КоАП - заведомо ложный вызов специальных служб. Злоумышленнику грозит наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, харьковчанин вызвал полицию, потому что ему было грустно. Прибывшим копам он предложил $50, после чего “ложный вызов“ ему переквалифицировали в “предложение взятки“.

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