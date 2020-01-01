В МИД пояснили, почему не предупредили экс-комбата Айдара

Россия специально делает так, чтобы не дать украинской власти возможности уведомить об этом своих граждан, отметил Вадими Пристайко.

МИД Украины не смог предупредить экс-командира батальона Айдар и нардепа VIII созыва Сергея Мельничука о внесении его имени в базу Интерпола, поскольку Россия сообщила об этом Греции на двустороннем уровне. Об этом сказал в понедельник, 2 марта, глава внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко на пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве.

"По последней информации, это задержание (Мельничука – ред.) произошло из-за сообщения РФ на двустороннем уровне между Грецией и РФ, внесено в базы данных Интерпола. Именно потому этот человек был задержан. Именно потому, что было внесено на двустороннем уровне, а не через общую центральную систему Интерпола мы не могли предупредить этого украинского гражданина о том, что его фамилия находится в этом списке", – рассказал Пристайко.

По его словам, это не первый подобный случай, поскольку РФ специально делает так, чтобы не дать украинской власти возможности уведомить об этом своих граждан.

Накануне сам Сергей Мельничук сообщил, что он был задержан на границе Греции по карточке Интерпола по запросу России. С ним уже встретился украинский консул в Греции, который также провел переговоры с греческими пограничниками и представителями местной власти.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков выразил уверенность, что Греция пересмотрит запрос РФ по Мельничуку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet