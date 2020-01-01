Экс-замглавы разведки объявили сумму залога
Из-за темных схем чиновников разведки государству был нанесен ущерб в размере 2,2 миллиона гривен.
Экс-заместителю главы Службы внешней разведки Павлу Пашковскому, а также бывшему чиновнику СВРУ и исполняющему обязанности директора госпредприятия суд избрал меру пресечения, говорится в пресс-центре САП в понедельник, 2 марта.
Стоит отметить, что упомянутых чиновников подозревают в злоупотреблениях, которые нанесли государству 2,2 млн гривен ущерба.
Так, Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и детективов и применил к бывшему замглавы СВРУ меру пресечения в виде залога в сумме 168 тыс. гривен, бывшему служащего СВРУ - 63 тыс. гривен залога и врио директора госпредприятия - 231 тыс. гривен залога.
Кроме того, на подозреваемых возложен ряд процессуальных обязанностей.
По версии следствия, в августе - декабре 2014 года сотрудники СВРУ, злоупотребляя своим служебным положением, организовали государственную закупку оборудования.
Разведка заключила с одним из государственных предприятий договор по поставкам оборудования и, вопреки нормативным документам, за еще не полученное оборудование внесла полную оплату.
Однако выяснилось, что предприятие условия договора не выполнило - оборудование не поставило и фактически и не могло поставить. Полученные средства руководитель госпредприятия легализовал, перечислив на счета компаний с признаками фиктивности.
Как результат, интересам государства в лице Службы внешней разведки был нанесен убыток в размере 2,2 млн гривен.
Ранее Корреспондент писал, что "крестный отец контрабанды" Вадим Альперин вышел из СИЗО под залог 70 миллионов гривен.
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