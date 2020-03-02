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"Вы не женщина, вы человек серьезный": Зеленского уличили в сексизме

Комментариев: 2
Президент в очередной раз уничижительно высказался в отношении женщин.
Зеленский неосторожно высказался о женщинах
Зеленский неосторожно высказался о женщинах
president.gov.ua

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Активисты вновь уличили президента Владимира Зеленского в проявлении сексизма. Во время своего участия во Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины, которое состоялась 25 февраля, он допустил оскорбительное высказывание в отношении женщин, сообщает Фейсбук-сообщество “Гендер в деталях“.

Отмечается, что сексистскую фразу президент произнес, когда людям из зала дали возможность задавали вопросы непосредственно Зеленскому. В какой-то момент мужчина попытался перебить женщину, уже начавшую задавать вопрос. На это глава государства, обращаясь к мужчине, произнес следующее:

Да, пусть женщина первая скажет, это правильно ... Но подождите, вы же не женщина, вы человек серьезный!

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Участники форума на эту оговорку президента не обратили внимания, но ее заметили активистки сообщества “Гендер в деталях“.

Напомним, во время выступления в университете стартапов Station F во Франции Зеленский в сексистском ключе высказался об украинках. Президент назвал украинок одним из “брендов“ страны.

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Теги: сексизм, гендерное равенство, Зеленский, президент
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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    02.03.2020, 19:36
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Обычно с женщинами так говорят либо брутальные самцы, либо слащавые трансвеститы.
Letohradek    02.03.2020, 19:33
Оценка:  +2
Letohradek
Зэбилы, кого вы выбрали президентом? Он же тупой баран во всех сферах жизни. Хамоватый крысеныш с неизлечимым симптоном "наполеона"
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