"Вы не женщина, вы человек серьезный": Зеленского уличили в сексизме

Президент в очередной раз уничижительно высказался в отношении женщин.

Читай также: 30 мужчин и домохозяйка: Зеленского обвинили в сексизме

Активисты вновь уличили президента Владимира Зеленского в проявлении сексизма. Во время своего участия во Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины, которое состоялась 25 февраля, он допустил оскорбительное высказывание в отношении женщин, сообщает Фейсбук-сообщество “Гендер в деталях“.

Отмечается, что сексистскую фразу президент произнес, когда людям из зала дали возможность задавали вопросы непосредственно Зеленскому. В какой-то момент мужчина попытался перебить женщину, уже начавшую задавать вопрос. На это глава государства, обращаясь к мужчине, произнес следующее:

Да, пусть женщина первая скажет, это правильно ... Но подождите, вы же не женщина, вы человек серьезный!

Читай также: Зеленского отметили анти-премией за сексизм

Участники форума на эту оговорку президента не обратили внимания, но ее заметили активистки сообщества “Гендер в деталях“.

Напомним, во время выступления в университете стартапов Station F во Франции Зеленский в сексистском ключе высказался об украинках. Президент назвал украинок одним из “брендов“ страны.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.