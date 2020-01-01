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Кабмин за месяц выдал 66 млн грн по программе кредитов 5-7-9%

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Всего было выдано 97 кредитов, на рассмотрении остаются больше 15 тысяч заявок. Программу реализует Фонд развития предпринимательства.
За первый месяц по программе 5-7-9% выдали кредитов на 66 млн гривен
За первый месяц по программе 5-7-9% выдали кредитов на 66 млн гривен
пресс-служба НБУ

В рамках программы Доступные кредиты 5-7-9% выдали 97 кредитов на сумму в 66,11 млн грн в течение первого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минфина в понедельник, 2 марта.

На рассмотрении у Фонда развития предпринимательства, который реализует программу, по состоянию на 26 февраля было больше 15 тысяч заявок.

Фонд подписал договоры о сотрудничестве с четырьмя государственными банками (Укрэксимбанк, Приватбанк, Ощадбанк и Укргазбанк) и двумя частными (ПУМБ, Львов). Еще с тремя банками (Альфа-Банк, Кредобанк, ОТП Банк) договоры планируют заключить в ближайшее время.

Напомним, что ранее Кабмин запустил программу кредитов для бизнеса. Кредиты предусмотрены на создание и расширение собственного малого и среднего бизнеса под рекордно низкий процент - 5, 7 или 9% на сумму до 1,5 миллиона грн сроком до 5 лет.

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Теги: кредиты, Минфин, бизнес, Кабинет Министров, Кабмин Украины, фонд, кредит
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Источник: korrespondent.net

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