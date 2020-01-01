Эвакуация украинцев из Уханя: В Кабмине сознались, сколько потратили

Деньги пришлось оперативно изымать из резервного фонда госбюджета.

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На эвакуацию украинцев из китайского города Ухань, которая состоялась 20 февраля, из бюджета Украины выделили 4,5 миллиона гривен. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры в ответ на запрос hromadske.

Было выделено 4500 тыс. гривен для осуществления эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса 2019-nCoV на территории Китайской Народной Республики (г. Ухань), - говорится в документе .

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В министерстве уточнили, что средства ведомству выделили из резервного фонда бюджета в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 5 февраля.

Напомним, 20 февраля в Украину из охваченного эпидемией коронавируса города Ухань прилетел самолет с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами. Их разместили в санатории МВД в Новых Санжарах Полтавской области.

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