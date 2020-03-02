Гончарук останется премьер-министром – Арахамия

Глава президентской фракции парламента прокомментировал слухи об увольнении главы Кабмина.

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Алексей Гончарук сохранит за собой кресло главы правительства, поскольку кандидатур на его должность пока не поступало. Такое мнение высказал глава депутатской фракции партии “Слуга народа“ Давид Арахамия в интервью агентству “Интерфакс-Украина“.

На премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур, - сказал он, отвечая на вопрос, сколько кандидатур на должность премьер-министра в настоящее время рассматривается.

На уточняющий вопрос, останется ли премьер-министром Гончарук, парламентарий сказал:

Думаю, что да. По крайней мере, на данный момент никакие заявления не поступали.

Напомним, в последние недели в Украине распространяются слухи о грядущей отставке премьера Алексея Гончарука и ряда министров. Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра. 28 февраля стало известно, что на 4 марта президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента.

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