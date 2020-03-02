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Стала известна дата KyivPride-2020

Комментариев: 2
Марш равенства состоится в Киеве 21 июня. Лозунгом шествия в этом году будет "Быть разными хорошо вместе".
Стала известна дата проведения ЛГБТ-прайда-2020 в Киеве
Стала известна дата проведения ЛГБТ-прайда-2020 в Киеве

В 2020 году Марш равенства состоится в Киеве 21 июня. Об этом сообщает KyivPride в Facebook в понедельник, 2 марта.

Прайд пройдет под лозунгом "Быть разными хорошо вместе".

"Из года в год мы делаем известнейшее и самое масштабное ЛГБТ+ событие страны, где каждый и каждая может выразить свое желание быть разными и поддержать других в этом стремлении. Мир давно перестал делиться на цвет кожи или разрез глаз, точно так же мы стираем границы между сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью и объединяем таких разных, но прекрасных людей вокруг единой идеи - свободной и равноправной Украины для всех", - заявили организаторы.

Напомнім, что ранее в Ровно запретили проведение ЛГБТ-акции. За такое решение проголосовало абсолютное большинство городских депутатов. Они считают, что ЛГБТ-марши представляют угрозу институту семьи.

Также сообщалось, что в Киеве произошли стычки во время Транс-марша. Представители радикальных группировок бросили в участников Марша яйцами, заявили в Amnesty International.

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Теги: марш, ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество, гей-парад, гей-прайд
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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atos    02.03.2020, 20:47
Оценка:  -5
atos
Быть глиномесом это хорошо))) Надо ещё совместно с прайдом и фекальные шествия заодно проводить, одна струя)))))) больше епанутых, разных nu3gaHyTbIX)))))
atos    02.03.2020, 20:48
Оценка:  -5
atos
Привили всё таки каклам европейские ценности, очень хорошая замена для 9-ого мая))))) любимый цвет глиномесов, коричневый)))
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