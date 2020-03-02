Стала известна дата KyivPride-2020

Марш равенства состоится в Киеве 21 июня. Лозунгом шествия в этом году будет "Быть разными хорошо вместе".

В 2020 году Марш равенства состоится в Киеве 21 июня. Об этом сообщает KyivPride в Facebook в понедельник, 2 марта.

Прайд пройдет под лозунгом "Быть разными хорошо вместе".

"Из года в год мы делаем известнейшее и самое масштабное ЛГБТ+ событие страны, где каждый и каждая может выразить свое желание быть разными и поддержать других в этом стремлении. Мир давно перестал делиться на цвет кожи или разрез глаз, точно так же мы стираем границы между сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью и объединяем таких разных, но прекрасных людей вокруг единой идеи - свободной и равноправной Украины для всех", - заявили организаторы.

Напомнім, что ранее в Ровно запретили проведение ЛГБТ-акции. За такое решение проголосовало абсолютное большинство городских депутатов. Они считают, что ЛГБТ-марши представляют угрозу институту семьи.

Также сообщалось, что в Киеве произошли стычки во время Транс-марша. Представители радикальных группировок бросили в участников Марша яйцами, заявили в Amnesty International.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet