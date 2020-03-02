Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Гадалка" выманила у жительницы Тернополя 350 тысяч

Комментариев: 1
Женщина отдала мошеннице деньги для специального ритуала, который должен был снять "проклятие" с купюр.
Правоохранители прорабатывают видеозаписи с камер наблюдения
Правоохранители прорабатывают видеозаписи с камер наблюдения
пресс-служба НБУ

В Тернополе женщина потеряла 350 тысяч гривен, доверившись мошеннице, которая представилась гадалкой. Об этом сообщила полиция области.

Прохожая сказала, что обладает определенными знаниями, а также знает о болезни сына женщины и может помочь. Тернопольчанка, у которой действительно ребенок имеет серьезные проблемы со здоровьем, поверила неизвестной. Вскоре к ним подошла еще одна женщина (вероятная сообщница), которой псевдогадалка также предложила помощь и та охотно согласилась.

Мошенница заявила, что все семейные несчастья у них - от "грязных" денег, над которыми нужно провести "ритуал очищения". Она сказала женщинам принести деньги, воду и соль. Когда те выполнили установку, "гадалка" упаковала деньги в два одинаковых пакеты и начала над ними что-то шептать. Затем мошенница вернула пакеты женщинам, сказала их не открывать, а положить под подушку и на третий день принести на это же место, чтобы "завершить процедуру".

На третий день тернопольчанка пришла на место запланированной встречи, но там никого не было. Открыв пакет, они обнаружила в нем газетные вырезки.

Сегодня женщина обратилась в полицию. По словам начальника сектора отдела уголовной полиции Тернопольского отдела полиции Виктора Демчана, другая женщина, которая изображала клиентку гадалки - ее сообщница. Правоохранители прорабатывают видеозаписи с камер наблюдения и устанавливают подозреваемых и их местонахождение.

Данный факт внесен в ЕРДР в соответствии со ст. 190 ч. 3 УК (мошенничество).

Напомним, что ранее мошенники обещали должности губернаторов за несколько миллионов долларов. В один день злоумышленники пытались "продать" должности глав ОГА в Житомирской и Николаевской областях.

Также сообщалось, что группа мошенниц обманула жителей Днепра на 10 миллионов. Злоумышленницы предлагали людям якобы стать участником государственной программы и получить социальное жилье.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Тернополь, мошенничество, мошенники, гадалка, мошенница
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Alkoholowe    02.03.2020, 21:08
Оценка:  +1
Alkoholowe
квартиру бы переписала еще...овца тупая.
даже не жалко таких...
YO_ZURI    02.03.2020, 21:05
Оценка:  +3
YO_ZURI
от куда у тупых людей столько денег ??? Деньги значит есть а ума нету вообще ..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь