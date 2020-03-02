"Гадалка" выманила у жительницы Тернополя 350 тысяч

Женщина отдала мошеннице деньги для специального ритуала, который должен был снять "проклятие" с купюр.

В Тернополе женщина потеряла 350 тысяч гривен, доверившись мошеннице, которая представилась гадалкой. Об этом сообщила полиция области.

Прохожая сказала, что обладает определенными знаниями, а также знает о болезни сына женщины и может помочь. Тернопольчанка, у которой действительно ребенок имеет серьезные проблемы со здоровьем, поверила неизвестной. Вскоре к ним подошла еще одна женщина (вероятная сообщница), которой псевдогадалка также предложила помощь и та охотно согласилась.

Мошенница заявила, что все семейные несчастья у них - от "грязных" денег, над которыми нужно провести "ритуал очищения". Она сказала женщинам принести деньги, воду и соль. Когда те выполнили установку, "гадалка" упаковала деньги в два одинаковых пакеты и начала над ними что-то шептать. Затем мошенница вернула пакеты женщинам, сказала их не открывать, а положить под подушку и на третий день принести на это же место, чтобы "завершить процедуру".

На третий день тернопольчанка пришла на место запланированной встречи, но там никого не было. Открыв пакет, они обнаружила в нем газетные вырезки.

Сегодня женщина обратилась в полицию. По словам начальника сектора отдела уголовной полиции Тернопольского отдела полиции Виктора Демчана, другая женщина, которая изображала клиентку гадалки - ее сообщница. Правоохранители прорабатывают видеозаписи с камер наблюдения и устанавливают подозреваемых и их местонахождение.

Данный факт внесен в ЕРДР в соответствии со ст. 190 ч. 3 УК (мошенничество).

Напомним, что ранее мошенники обещали должности губернаторов за несколько миллионов долларов. В один день злоумышленники пытались "продать" должности глав ОГА в Житомирской и Николаевской областях.

Также сообщалось, что группа мошенниц обманула жителей Днепра на 10 миллионов. Злоумышленницы предлагали людям якобы стать участником государственной программы и получить социальное жилье.

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