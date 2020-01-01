На карте можно следить за участками дорог, где планируют провести ремонт, а также получить актуальную информацию о состоянии проезда.

В Украине внедрили интерактивную карту дорог с актуальной информацией о ремонтных работах. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в понедельник, 2 марта.

При помощи карты можно будет получать информацию о состоянии проезда (ремонтов, ДТП, перекрытия движения, затруднение движения), об объектах придорожного сервиса, расположении паркингов и аварийно-опасных участков, погодных условий на дорогах.

"Укравтодор запустил интерактивную карту дорог, где можно в режиме реального времени увидеть все участки, которые будут отремонтированы по планам этого года", - сказано в сообщении Минцифры.

Напомним, что ранее Укравтодор показал карту с будущими автобанами. В Украине планируют построить сеть автомагистралей и скоростных шоссе. Сейчас в стране только несколько таких дорог.

Также сообщается, что Укравтодор за год ввел в эксплуатацию 847 км дорог. Из запланированных на прошлый год бюджетных программ почти все были выполнены более чем на 90%.

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