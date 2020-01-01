Госбюджет за февраль недовыполнен на 5%
Госбюджет Украины в феврале 2020 года получил на 4,7% или на 3 510,5 млн грн меньше запланированной суммы. Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины в понедельник, 2 марта.
Доходы бюджета за месяц составили 71 664,3 млн грн вместо запланированных 75 174,9 млн грн. В то же время по сравнению с февралем прошлого года доходы выросли на 2,1% (на 1 444,4 млрд грн).
За январь-февраль доходы государственного бюджета составили 122 632,8 млрд грн, что на 12,3% или на 17 229,0 млн грн меньше плана (139 861,8 млн грн).
По сравнению с январем-февралем прошлого года доходы сократились на 2,7% (на 2 137,9 млрд грн).
Напомним, что ранее украинцы переплатили 38 миллиардов налогов государству. Налоговая также опровергла информацию о том, что госбюджет пока выполняется исключительно из-за переплаты налогов украинцами.
Опубликован отчет по бюджету за 2019 год
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